２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２９９．９７ドル高の４万６２４７．２９ドルと４日ぶりに反発した。８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は前月比０．３％上昇、前年同月比２．７％上昇となった。伸び率は市場予想と同水準となり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げシナリオが引き続き意識され、株買いを誘った。 ボーイング＜BA＞が買われ、メルク＜MRK＞やジョンソン・エンド・ジョン