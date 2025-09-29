3月のライオン18巻師弟の一局が幕を開ける――。9月29日、羽海野チカが手掛ける『3月のライオン』（白泉社）のコミックス最新18巻が発売。また同日には、豪華特典が付いてくる特装版も併せて発売される。同作は2007年より「ヤングアニマル」で連載中の将棋漫画。2016年にテレビアニメ化、翌年には神木隆之介主演で実写映画化されるなど、幅広いメディア展開でも注目を集めてきた。物語の主人公は、中学生でプロデビューを