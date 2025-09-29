北海道札幌・北警察署は2025年9月28日、正当な理由がないのに空き家に侵入した邸宅侵入の疑いで、住所不定のとび職の少年(19)を逮捕しました。少年は9月28日午後10時40分ごろ、札幌市北区新琴似2条12丁目の空き家に窓から侵入した疑いがもたれています。警察によりますと、28日午後2時25分ごろ、この空き家を管理する石狩市の女性から「空き家の窓ガラスが割られている」と警察に通報がありました。駆けつけた警察官が空き家の中を