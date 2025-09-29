カブスの鈴木誠也選手が、4試合連続となる今シーズン32号のホームランを放ちました。【映像】鈴木誠也の32号ホームラン28日、3試合連続となる31号ホームランを放った鈴木。3試合でホームラン4本と調子をあげてきましたが、最終戦でもやってくれました。日本時間29日朝のカージナルス戦。5番ライトでスタメン出場した鈴木は、5回の第2打席にソロホームランを放ちました。松井秀喜さんの記録を超える今シーズン32号。ポスト