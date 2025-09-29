ドジャースの大谷翔平選手が、レギュラーシーズン最終戦で快音を響かせました。【映像】チームメイトに深々と一礼する大谷翔平敵地でのマリナーズ戦に1番DHで先発出場の大谷は1回の第1打席。打球はライトへ伸び、2ベースヒット。さらに、第2打席でも変化球を捉えて出塁します。その後、フリーマンの2ランHRで生還しました。そして、7回の第4打席。打球はぐんぐん伸び、センタースタンドへ。自己最多を更新する55号ソロホー