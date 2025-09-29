【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】名実況＆総立ち！大谷、「51番」の下に飛び込んだ劇的55号3年連続本塁打王は逃したものの、それ以上に価値のある成績を残したと言える。ドジャースの大谷翔平投手はシーズン最終戦となったマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。本塁打王まであと2本で迎えたこの試合で今季55号を放つと、その一打にファンが熱狂した。この日は第1打席にツーベー