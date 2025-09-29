Aぇ！ group×西村拓哉が“6つ子”を演じる『おそ松さん』の実写映画第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の追加キャストとして、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、木村多江、三宅弘城の出演が決定。コメントが到着した。【動画】Aぇ! groupと西村拓哉のスタイリッシュな撮影風景が繰り広げられている特報赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。