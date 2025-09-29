ドジャースとのWCSに進出ならず米大リーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦が行われた。プレーオフ進出には勝つしかないメッツだったが、敵地でマーリンズに0-4で敗戦。フアン・ソト外野手がチャンスで併殺打に倒れるなど得点を奪えず、プレーオフ進出を逃した。レッズがドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS）に進出している。メッツがWCSに進出するためには、この日のマーリンズ戦に勝利し、かつレッ