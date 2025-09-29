俳優レオナルド・ディカプリオは、映画館で作品を観た人数が反映される「興行収入」が「重要」だと考えている。世界で最も高額なギャラを得ている映画スターの1人であるディカプリオは、ストリーミングプラットフォームの需要が高まっていることを認めつつも、劇場での鑑賞体験こそが映画の本質だと語った。 【写真】現場でディカプリオに指示を与えるアンダーソン監督 ディカプリオは「バラエティ