NHK大河ドラマ『べらぼう』はいよいよクライマックスを迎える。コピーライターで著述家の川上徹也氏は「『べらぼう』で広く知られるところとなった江戸時代の出版人、蔦屋重三郎と現代の蔦屋書店を生み出した増田宗昭氏をつなぐミッシングリンクは意外なほど多くある」という――。（第1回／全2回）※本稿は、川上徹也『二人の蔦屋蔦屋重三郎と増田宗昭』（太田出版）の一部を再編集したものです。写真提供＝カルチュア・コンビ