石川県能登地方では29日未明、非常に激しい雨が降り、能登町では道路が冠水して車に乗っていた男性2人が一時取り残されました。能登地方の5つの市町に出されていた土砂災害警戒情報は午前7時前に解除されました。能登地方では未明に非常に激しい雨が降り、輪島市三井では午前2時42分までの1時間に観測史上最大となる73.5ミリの雨を記録しました。能登町柿生の国道249号では山田川が氾濫したため道路が冠水し、車1台が動けなくなり