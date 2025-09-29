J1リーグ第32節 FC東京2（0-0）3横浜FM18:04キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 33,460人試合データリンクはこちらFC東京の出来の悪さに横浜FMが救われた。そんなゲームだった。プレーの強度とスピードが向上した結果、3連勝でJ2降格の危機をほぼ脱したFC東京と、J1残留のためにはもはや勝ち点1も落とせない横浜FM。だが試合の前半は低調を極めた。どちらも動きに乏しく、組織的にもまた個の力でもなかなか得点機を作り出せない