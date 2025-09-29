29日（月）日中も東北や北陸を中心に雨が強まる見込みです。一方、晴れる太平洋側では真夏の暑さになりそうです。＜29日（月）の天気＞低気圧が東北に近づき、前線が本州付近を通過中です。低気圧に近い東北北部や前線周辺の北陸や甲信、西日本のところどころで雨が降っています。日中も東北や北陸を中心に雨が残り、青森では昼すぎまで激しく降るところがあるでしょう。北陸は夜にかけて断続的に雨が強まる予想です。そのほかでは