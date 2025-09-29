「勝ち試合とか関係なく、自分のできるボールを投げようと思って投げています」。ロッテのドラフト5位・廣池康志郎は、7月19日に2度目の昇格を果たしてから、1度もファームに落ちることなく一軍でプレーし、ここ最近は同点、勝ち試合の場面でも登板している。8月3の西武戦で2回を無失点に抑え、プロ初ホールドをマークすると、8月15日のソフトバンク戦、続く8月19日の楽天戦と2試合連続で失点し敗戦投手に。8月31日のソフト