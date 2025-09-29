『X-MEN』シリーズでクイックシルバー／ピエトロ・マキシモフ役を演じたエヴァン・ピーターズが、（MCU）での復帰に意欲を示している。 ピーターズは、『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）、『X-MEN：アポカリプス』（2016）、『X-MEN：ダーク・フェニックス』（2019）で同役を演じたのち、MCUドラマ「ワンダヴィジョン」（2020）では“偽物クイックシルバー”