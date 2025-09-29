メジャーリーグは２８日（日本時間２９日）、公式戦全日程が終了。３０日（日本時間１日）から始まるポストシーズンの全組み合わせが確定した。ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）は日本時間１日に開幕する。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースはレッズとＷＣＳ初戦を戦う。今永昇太、鈴木誠也のカブスは、ダルビッシュ有と松井裕樹のパドレスをホームに迎える。吉田正尚のレッドソックスは、ヤンキースと敵