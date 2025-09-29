フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが２９日放送の同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）にキャスターとしてレギュラー初出演した。番組冒頭でＭＣの俳優・谷原章介から「今日からサン！シャインに新しい仲間、新キャスター、佐々木恭子さんです」と紹介された。佐々木アナは「今日から参加いたします、佐々木です。私たちが日々伝えるニュースの向こう側に人の人生があって、人の心があって、何より人