◆米大リーグマリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）今季限りでの現役引退を発表しているドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地・マリナーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点７Ｋと好投。今季１１勝（２敗）、通算２２３勝目を挙げた。５回を投げ切り、６回も続投。先頭のスアレスを空振り三振に仕留めたと