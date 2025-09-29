「広島２−１０ＤｅＮＡ」（２８日、マツダスタジアム）つらい負け方だった。広島が終盤に大量失点を喫し、３連敗となった。同点の八回から登板した常広が８失点。これで借金は２０１０年以来となる「１８」に膨らんだ。先発・高、代打・ファビアンも負傷交代する事態に見舞われ、新井貴浩監督（４８）の表情も曇った。前を向こうにも向くことが難しい。点差がついてしまった後は負傷者の身を案じる思いと無力感が球場を支配