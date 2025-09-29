私（ユウコ）は、夫と高1の長女、小5の次女の4人家族です。次女のルナはノリのいい活発なタイプで、現在ダンスに夢中。将来はダンサーになりたいと言って日々レッスンに励んでいます。動画を見ては熱心に技術を習得しているルナを、私たち夫婦は心から応援していました。そんなルナが憧れているのはダンサーのマイちゃん。ピンク色の髪の毛が特徴的で、小中学生の女子に大人気の存在です。そんなある日、私はルナからあるお願いを