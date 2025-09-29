＜日本プロシニア TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP最終日◇28日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞55歳のサイモン・イエーツ（スコットランド）が、最終18番で劇的な“ウイニングショット”を決めて逆転優勝。トータル14アンダーで今年のシニアプロNO.1に輝き、ツアー3年目にして初優勝を飾った。【写真】絶対に上手くなる岩本高志が教える鉄板ドリル明暗が交錯した一日だった。首位に2