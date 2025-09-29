＜パナソニックオープン 最終日◇28日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞ルーキーの山下勝将（まさゆき）が6バーディ・１ボギーの「66」で回り、トータル15アンダーで7位に入った。【写真】お姉さんも観戦に来ました地元・大阪での自身4戦目は初日50位から始まり、2日目にツアー自己ベストの「65」で13位に浮上した。4日間すべて60台で回り、3日目の20位から順位を上げて初のトップ10入り。初めて予選を通