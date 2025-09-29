ポストシーズン初戦はレッズと対戦へ【シアトル＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２８日（日本時間２９日）、敵地でのマリナーズ戦に１番指名打者で出場し、七回にシーズン自己最多となる５５号ソロ本塁打を放つなど、５打数３安打１打点で今季のレギュラーシーズンを締めくくった。ナ・リーグ本塁打ランキングでは５６本のシュワーバー（フィリーズ）にあと１本及ばず、３年連続のリーグ本塁打王はならなかった。