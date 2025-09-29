フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が29日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の生放送に、新レギュラーのキャスターとして初登場した。佐々木アナは番組冒頭「どうぞよろしくお願いします。今日から参加致します佐々木です。私たちが日々伝えるニュースの向こう側に、人の人生があって、人の心があって、なにより人の命があるんだということを自分のど真ん中において、言葉を届けていきたい