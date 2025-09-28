「小泉八雲」という名前を聞いて、その人が何をした人なのか、そもそも日本人でもないということを知らない人は少なくないと思います。それでも、「耳なし芳一」や「のっぺらぼう」のエピソードを聞けば、それが彼が残した『怪談』という作品集に記されたものだと思い当たる人も多いでしょう。8月8日に刊行された『八雲と屍体 ゾンビから固有信仰へ』は、そんな小泉八雲を小説の題材にしてきた著者・大塚英志の「八雲論」の決定版