◆陸上◇Ｕ２０日本選手権大会第２日（２８日・草薙運動場陸上競技場）女子走り高跳びで掛川紗希（静岡市立高２年）が、ただ一人１メートル７１をクリアし、初優勝を飾った。女子三段跳びでは、菅沼美緒（日本女子体大２年）＝静岡サレジオ高出＝が５本目に１２メートル５５を跳んで一時はトップに立ったが、最終６本目に逆転され、惜しくも２位だった。跳び慣れた競技場で女子高生ジャンパーが宙に舞った。女子走り高跳びで