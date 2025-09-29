【本日の見通し】ドル高基調継続か 先週後半のドル高局面でドル円は149円90銭台を付けたものの、NY市場で少し調整が入った。週末前の調整が入ったとはいえ、流れはまだドル高円安方向か。今週末の米雇用統計に注目が集まっているほか、ISM製造業、JOLTS求人件数、ADP雇用者数など、関連指標が今週複数発表される。こうした中、それほど目立った指標発表予定のない今日は、積極的な動きが出にくい面があるが、ドル高基調の