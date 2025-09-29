「Ｊリーグ×小野伸二スマイルフットボールツアー」と題したイベントが２７日、静岡市の清水桜が丘高校で行われ、元日本代表ＭＦで清水商ＯＢの小野伸二さん（４６）が講師として参加した。小学生と計３時間（２部制）、サッカーなどで交流した。“母校”で未来のＪリーガーと特別な時間を過ごした。小野さんは「僕自身も持っているものをすべてピッチの上で表現できたと思うので楽しめました。サッカー王国と言われている静岡