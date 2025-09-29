ＤｅＮＡの三浦大輔監督（５１）が今季限りで退任することが２９日、球団関係者の話で分かった。就任５年目の今季は３年ぶりの２位を確定させたが、リーグ優勝を逃した責任を取るとして辞任を申し入れ、球団側が了承したという。２０２１年に二軍監督から昇格し、１年目は６位に終わったものの、２年目以降は４年連続で３位以上の好成績を残した。昨季はリーグ３位から２６年ぶりの日本一に輝いた。リーグ制覇を目標に掲げた今