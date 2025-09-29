今季162試合までもつれたナ・リーグワイルドカード3位争いはレッズに決定、これで地区優勝を決め、勝率3位のドジャースの対戦相手がレッズとなった。【一覧】ドジャースが4年連続の地区Vこれまでの試合結果と予定ワイルドカード3位争いは161試合で83勝78敗とメッツとレッズが並んでいたが、メッツとマーリンズ共に敗れ、83勝79敗。直接対決でレッズがメッツに4勝2敗と勝ち越しているためにレッズがワイルドカード最後の枠に入っ