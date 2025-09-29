本日9月29日（月）放送の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、「旅のプロが選ぶ！一生に一度は行ってみたい！海外のスゴい世界遺産ベスト30 3時間スペシャル」と題し、海外の世界遺産に関する問題で学力王を決める。海外の世界遺産だけに特化した企画は初めての試み。旅行会社、旅行雑誌など旅のプロに「もし海外で世界遺産を見るならココ！その素晴らしさを、ぜひ直接見てほしい！」という海外の世界遺産をあげてもらい、