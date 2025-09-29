２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４９円４９銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円９５銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に米商務省が発表した８月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前月比の伸び率が０．３％と前月の０．２％から若干加速し、変動の大きい食品とエネルギーを除