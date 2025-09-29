２９日の東京株式市場は主力株をはじめ総じて頑強な値動きが予想され、日経平均株価は反発に転じそうだ。前週末は先物主導で下値を試す展開となり、取引後半に売り直される展開となったが、きょうは配当権利落ちの影響はあるものの、リバウンド狙いの買いが優勢となりそうだ。前週末の欧州株市場は総じて上昇、独ＤＡＸ、仏ＣＡＣ４０、英ＦＴＳＥ１００など揃って反発した。また、米国株市場ではここ上昇一服局面にあったＮＹダ