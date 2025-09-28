湿疹（皮膚炎）は皮膚トラブルの中でも特に身近な病気であり、日常生活を送る上で1度は経験したことのある方が多いのではないでしょうか。 湿疹（皮膚炎）といってもあらわれる症状には個人差があります。最初はかゆみ程度であったとしても、適切な治療をしないと悪化する可能性が大きく、注意が必要です。 皮膚の炎症状態によって重症度や治療法も異なりますので、湿疹（皮膚炎）ができるとどうなるのか？原因・症状・治療法・