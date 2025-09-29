2024年1月1日、石川県の能登半島を襲った大地震。住民にとって最大の痛手は断水だった。いかに人の暮らしが「水」によって支えられているか。水こそが人と社会の生命線であることを、水ジャーナリストの著者が伝える。※本稿は、橋本淳司『あなたの街の上下水道が危ない！』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。被災地に立ちはだかる「水をどう運ぶか」という問題水道は、あまりにも身近な存在です。蛇口をひねれば水が出