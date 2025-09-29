［J１第32節］横浜FC １−０ 湘南／９月28日／ニッパツ三ツ沢球技場９月28日にニッパツ三ツ沢球技場で行なわれたJ１第32節。ともに降格圏に沈む18位の横浜FCが19位の湘南ベルマーレを迎えた一戦は、32分に細井響が決めたゴールを守り切ったホームチームに軍配が上がった。試合後、湘南の山口智監督が「最後の寄せだったり、クリアするところだったり、高さだったりがポイントだったと思うが、難しい試合になってしまった」と悔