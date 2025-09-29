大阪12月限ナイトセッション 日経225先物45200+150 （+0.33％） TOPIX先物3164.5+11.5 （+0.36％） シカゴ日経平均先物45130+80 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 26日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇した。8月の米個人消費支出（PCE）統計で、食品とエネルギーを除くPCEコア価格指数が予想通りだったことで、改めて追加利下げ期待が継続するとの