29日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝149円47銭前後と、前週末午後5時時点に比べ37銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝174円94銭前後と3銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース