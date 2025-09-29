阪神のハビー・ゲラ投手（30）が来季構想から外れていることが28日、分かった。来日2年目の今季は6試合の登板にとどまり1敗1ホールド、防御率13・50。開幕から状態が上がらず、4月24日に今季2度目の出場選手登録を外れ、以後2軍調整が続いた。今季のウエスタン・リーグ最終戦だったこの日のオリックス戦には出場しなかった。近日中に帰国するとみられる。来日1年目の昨年は59試合で1勝4敗31ホールド14セーブだった。