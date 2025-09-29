◇セ・リーグ阪神2-4中日（2025年9月28日甲子園）【畑野理之の談々畑】伊原陵人の6勝目は直前で消えたが、中日・金丸夢斗もそれ以上に素晴らしく両雄の投げ合いは見応え十分だった。8月7日の初対決では伊原が4回5失点で敗戦投手。2度目のこの日は6回2死三塁の攻撃で代打を送られて先にマウンドを降りたが、自身の代打のラモン・ヘルナンデスが勝ち越しの右前適時打を放ち、白星の権利を持って6回1失点で降板。金丸は7回2失