今季限りで現役を引退する巨人・近藤大亮投手（34）が27日のイースタン・リーグのロッテ戦で最終登板のマウンドに上がった。オリックス時代に同僚だった大下相手に全球直球勝負で3球三振。最後は雄叫びを上げながら最速140キロで空振り三振に仕留めた。不屈の精神でマウンドに戻ってきた。23年オフに金銭トレードでオリックスから加入。昨季は1軍登板なしに終わると、「今年、結果出さないともうユニホームを脱ぐ」。意気込ん