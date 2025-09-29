ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する中村獅童のオフィシャルインタビューが公開された。ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○初共演となるのんの印象主人公・飛鳥(のん)が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役を演じる中村獅童。初共演となるのんの印象を聞かれると、「実は……現時点でのんさんとはまだ一言も喋って