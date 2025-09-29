＜情報最前線：エンタメ＞演歌歌手坂本冬美（58）が、2年8カ月ぶりに単独座長を務める大阪・新歌舞伎座公演が10月10日に幕を開ける。今年、東京と大阪のビルボードで行った一夜限りの特別ステージのライブ音源も順次発売する。実りの秋を迎え、歌謡界を代表する歌姫が来年の40周年に向けて走り始めた。【取材・構成＝松本久】★座長公演に豪華共演者新歌舞伎座公演は40周年のキックオフイベント。23年2月以来となる単独座長に「感