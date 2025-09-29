筆者の友人・K代の両親は、教育方針の違いから喧嘩が多く、K代は常に母親から父親の悪口を聞かされていました。K代はそんな母親の影響で、自分の人格形成に影響を及ぼしたと言います。そんなK代のエピソードをご紹介しましょう。 悪口 私の母はとても教育熱心な人でした。父はどちらかというと私の自身のやりたいことをやれば良いというスタンス。教育方針が徹底的に違う両親は、だんだんとうまくいかなくなりました。