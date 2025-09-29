塾生９人への加害で10の罪に問われた被告「まさか柔道塾の塾長という立場の人間から、まだ小学生の娘が性被害を受けるとは、まったく考えられないことでした。しかもその性被害が一度にとどまるものではなく、何度も被害に遭っていたことや、被告人がそのたびに撮影していたこと、他に何人もが被害に遭っていたことを知り、親として本当に許せません」柔道塾の元塾長が、塾生である男児に暴行を加え、さらに複数の女児に性的暴行を