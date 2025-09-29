嵐莉菜 モデルで俳優の嵐莉菜がこのほど、さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。嵐と言えば、初主演映画『マイスモールランド』（2022年）が第72回ベルリン国際映画祭で「アムネスティ国際映画賞スペシャル・メンション（特別表彰）」を授与され一躍脚光を浴び、「ViVi専属モデル」として並行して俳優業でも活躍を見せている。先日最