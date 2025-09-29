◆米大リーグカブス２―０カージナルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・カージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、４戦連発３２号を放つなど３打数１安打で今季最終戦を終えた。今季は３２本塁打、通算１０３打点。同日の敵地・マリナーズ戦で自己新５５本塁打に到達したドジャース・大谷翔平投手（３１）の今季１０２打点を１