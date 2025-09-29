茨城県常総市で鬼怒川の堤防が決壊し、大規模な水害が起きてから今年で10年となったことを受け、防災イベントが開かれました。【映像】防災イベントの様子常総市では2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川の堤防が決壊し、関連死を含め16人が死亡するなど大きな被害が出ました。28日、常総市で開かれた防災イベントでは、当時の様子を写真で伝えるコーナーの他、簡易的な救命胴衣の作り方を紹介するパネルなどが展示されました