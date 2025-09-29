ディズニープラスで10月29日より独占配信されるアニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』（ツイステ）の本PVが公開された。ディズニー映画の一部や初披露となるハーツラビュル寮生の姿が映し出されている。【動画】ディズニー映画の映像使用！公開された『ツイステ』PV映像の幕開けは「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のインスパイア元となったディズニー長編アニメーション映画『ふしぎの