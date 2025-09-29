5人組グループ・Aぇ! groupと関西ジュニア・西村拓哉が主演を務める、実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（2026年1月9日公開）の追加キャストが29日、発表された。【写真】みんなそろってシェーポーズ！“6つ子”を演じるAぇ! group&西村拓哉赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主